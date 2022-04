Julie HOUZE

Fascinée par le dynamisme des réseaux sociaux et l'attractivité des nouveaux media, j'ai conscience de l'importance qu'ils ont dans le parcours d'achat des consommateurs aujourd'hui, et c'est dans la maîtrise et l'analyse de ces derniers que je trouve mon épanouissement professionnel.



J'ai une expérience réussie de plus de 2 ans chez Nestlé France qui m'a apportée de solides connaissances des outils du marketing digital et du marketing relationnel.

Je suis actuellement en mission, depuis presque un an, en tant que Chef de Projet Digital. Je suis en charge de la Campagne Digitale d’un lancement majeur en Horlogerie-Joaillerie pour CHANEL.



Je suis ouverte aux opportunités dans le Web Marketing, en priorité dans les secteurs de la Mode et du Luxe. Mon objectif est de travailler sur l'amélioration des contenus des sites internet chez l'annonceur, de développer la stratégie CRM (Customers Relationship Management), et/ou de développer les Campagnes Digitales de la marque ou de l'entreprise.



N'hésitez pas à me contacter : houze.julie@hotmail.fr



Mes compétences :

Fidélisation client

Agroalimentaire

Nouveaux médias

E-CRM

Produits

CMS

BDD

Digital

Commerce

Référencement

Supports de communication évènementiels

Supports de communication