Oussama FERDAOUSSI

Bonjour,



Nous sommes une société spécialisée dans la réalisation d'études d'ingénieries FTTH.



En effet, après plusieurs années passées dans le domaine de la fibre optique en tant que dessinateurs/projeteurs pour le compte de grands groupes français, nous avons décidé d'ouvrir une société de sous-traitance.



Fort d'une équipe expérimentée, nous réalisons actuellement des études d'ingénieries EZA PA, des études d'ingénieries FTTH D2 ZTD ainsi que ZMD, des études de mutualisation (MUTU), des DOE et des commandes GCBLO V3 (C5,C3A, DXF).



Notre solution FTTH apporte à nos clients une grande flexibilité dans la gestion de leurs flux au meilleur rapport qualité prix; leur permettant ainsi de gagner en part de marché et en marge.



Suite à un succès et une stabilité sur ce marché, nous nous permettons d'envisager de nouveaux partenariats et ainsi proposer nos services pour de nouvelles opportunités.





Mes compétences :

Fibre optique

FTTh

Etude technique