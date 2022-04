Oussama GAIECH

J'ai développé, au long des mes expériences, un savoir-faire en :

Automatisation et Supervision des Procédés, Électronique Embarquée et Systèmes Temps Réel, Modélisation et Coopération des Systèmes Homme-Machine,

Optimisation de la performance et sureté de fonctionnement, Programmation Orientée Objet.



N'hésitez pas à me contacter pour savoir d'avantage sur mon CV.



Mes compétences :

Windows xp

Ubuntu et embarqué

WORD

Excel

Access

Langage c

Visual basic

JAVA

Isis/ Ares

Matlab/Simulink

ModelSim

STEP 7

Wincc flexible

EPLAN Electric

Autocadelectrical

Unity pro

Controlbuild

Labview

Rédaction de cahier des charges

Sureté de fonctionnement

Electronique embarquée

Programmation orientée objet