Médecin de formation ,je suis toujours intéressée par la rédaction médicale ou la correction d articles et comptes rendus médicaux, de langue maternelle française je maîtrise la terminologie medicale et je suis également en instance de master une offre de médecin redacteur me conviendrait parfaitement a domicile je possède

Une connexion internet .



Mes compétences :

Relecture / corrections