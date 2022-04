Oussama HAMDI

Nom : Hamdi

Prenom : oussama

Adresse : Rue el yaman 23 etage 2 tunis 1002

Téléphone : 25848565

E-mail : oussema2307@gmail.com





Madame, Monsieur,

Titulaire d'un diplôme de licence appliquée en Electronique et informatique industrielle , je suis à la recherche d’un emploi où je pourrai mettre en pratique ce que j’ai appris durant ces trois années de formation universitaire. Travailler en votre sein pourra me donner la possibilité de mettre en pratique mes connaissances et qualités : dynamisme, rigueur, esprit d’entreprendre et sens de l’organisation. Mon manque d’expérience professionnelle n’entame en rien ma volonté à occuper ce poste et me pousse, au contraire, à faire mes preuves. Le challenge proposé est à la hauteur de mes espérances.

En travaillant ensemble, j’espère que ces qualités ainsi que mes connaissances participeront à l’évolution et à la réussite de votre entreprise. Dans l'attente de vous en convaincre, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access