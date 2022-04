Oussama HAMDI

Titulaire d’un diplôme de maîtrise en Gestion Industrielle « Management de la maintenance»,

Des nombreux stages que j’ai pu réaliser, ainsi que mon expérience dans le Groupe «Poulina Group Holding » dans un poste d’un Responsable maintenance et méthodes du Parc Roulant du Juin 2008 jusqu'à Juillet 2011, m’ont permis d’affirmer ma rigueur dans le travail, d’acquérir de bonnes qualités relationnelles et de développer mes capacités d’adaptation dans différents taches (gestion technique du parc , gestion des investissement et stock parc roulant)..

Depuis Juillet 2011 jusqu'à ce jour j'occupe le poste d'un Responsable GMAO dans le groupe SNC-Lavalin Infrastructures et Construction Inc, dans le projet Central à cycle combiné de Sousse-Tunsie