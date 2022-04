Bonjour je m'appelle Oussama hnid âgé de 20 ans, j'habite a Lot Youssra Prestige Oulfa 111 rue 2 a Casablanca ,ma situation familiale célibataire, j'ai pris mon bac l'option de Science de la vie et de la terre en 2014 est après j'ai décidé de m'orienter vers une association de diagnostic électronique embarquée automobile et programmation j'ai pris mon diplôme dans cette filière , en parallèle j'ai inscrive dans l’institut spécialise de la technologie appliqué à l'office de la formation professionnel et la promotion du travail et je prépare pour mon 2 ème Anne



Mes compétences :

Maîtrise de soi

Respect des engagements

Acceptation de la critique

Créativité et sens de l’innovation

Gestion de groupe

Ambition

Gestion de caisse