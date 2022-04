Oussama JABBARI

Ingénieur avec une double expertise Software + Hardware :



Software :

- Développement de systèmes Linux embarqués.

- Ecriture de drivers C pour Linux.

- Débogage en Lab avec Oscilloscope et Lauterbach.

- Java/C++.

- Python/Bash

- Git



Hardware :

- Connaissance de SOC (exemple: TI OMAP)

- Vérification RTL de module et d'intégration.

- Design numérique VHDL et Verilog.

- Implémentation sur FPGA.



Spécialisations : - Linux embarqué : Développement noyau, driver C Linux.

- Programmation haut niveau: C, C++, Java, Perl, Bash.

- Assembleur : m68000.



Mes compétences :

Android

JAVA

Design patterns

Langages C

Python

C++

Embedded Linux

VHDL FPGA et Matlab

Bash

Drivers Linux