Oussama JMILI

Élève ingénieur à Telecom SudParis, ayant déjà obtenu une L3 en technologies d'information, je dispose donc des compétences informatiques nécessaires actuellement pour le marché, surtout, en développement.



Je maîtrise parfaitement les langages les plus importants (C/C++, Java, PHP/PHP5, VB, C#...) et je possède une bonne expérience dans le Web 2.0 (Facebook apps, Google gdata...).



Je maîtrise aussi, Photoshop, Illustrator, et inDesign, et je dispose d'une expérience moyenne avec AfterEffect et 3dsmax.



Mon passe-temps principal c'est de jouer au jeux vidéos, du coup, je m'intéressais au développement des jeux ça fait longtemps. J'ai travaillé avec des moteurs divers et variés, voire le développement système bas-niveau, avec les API DirectX...



Mes compétences :

Réseaux sociaux

SQL

Java

PHP

MySQL

Adobe Photoshop

Gestion de projet

CSS

3D Studio Max

Linux

Réseau

ASP

Ajax

JSP