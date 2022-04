Oussama KAJJOUNE

Jeune étudiant portant une grande motivation et détermination pour aider l'humanité en partageant le savoir et le savoir-faire que j'ai pu acquérir durant mes parcours en tant qu'étudiant dans les différentes écoles d'ingénieurs (ESITH - Casablanca, ENSIAME - Valenciennes) et à l'école universitaire du management (IAE - Valenciennes).

Mon apprentissage ne s'arrêtera jamais, tant que je suis dans cette vie, chaque jour est un "cadeau" que je dois en profiter le maximum.



Mon projet à long terme est de mettre en place un système, une organisation universelle, pour que chaque Homme dans cette terre trouvera ses premières nécessités (Etudier, manger, boire, dormir tranquillement...).



Mes compétences :

Dessin graphique : AutoCAD, PhotoShop

Statistiques : Matlab, R, Excel et Minitab

Simulation : Arena Rockwell

Comptabilité et finance

Management organisationnel

Management des systèmes d'information

Gestion des projets

Management stratégique

Management des équipes

Programmation : C++ (Orienté objet), JAVA, VBA, SQ

Prise des décisions à l'aide des outils statistiqu

Lean manufacturing (6-Sigma, SPC, 5S,JIT, KANBAN)

Diagnostic et mesure de la performance industriell

Modélisation, simulation et optimisation des systè

Bureautique : Ms. Excel (Maîtrise VBA), Ms. Projec