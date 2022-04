Oussama KSILA

Après quelques années de gestion de projets dans un contexte international (3ans expatrié en Chine - Shanghai), j'ai pris la responsabilité de la construction de notre nouvelle usine en Inde (Chennai) avec une étroite collaboration avec notre partenaire indien. Ma mission consistée a supervisé le déroulement des opérations de création de la nouvelle usine dans le respect des délais, cout et qualité ainsi que l'apport du savoir faire nécessaire à la fabrication des pièces (Machines / Process / contrôle...). L'usine a été achevé dans un temps record de 6mois afin de répondre au besoin urgent de notre client locale : Honeywell. La production série a démarré fin octobre 2011 et nous étions en mesures de produire deux types de pièces : Actuator et Thurst Brearing pour Turbo Charger. L'effectif total de l'usine est de 50employés (10 contractuelles + 40 intérimaires). Quelques mois après le démarrage série, j'ai pris la direction totale du site à l'exception de la partie financière qui est restée sous la supervision de notre partenaire indien.



Mes compétences :

Direction de site

Responsable production

Chine

Gestion de projet

Management