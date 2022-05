Marie-Claude LEBRUN

Mes différentes expériences m’ont permis d’appréhender les tâches inhérentes au métier d’assistante. J’ai ainsi pu développer une grande polyvalence et une capacité d’adaptation dans des environnements de travail différents (industrie, cabinet comptable, cabinet ressources humaines…)

Réactive, autonome et dynamique, je suis désireuse de mettre à disposition mes compétences et ma volonté de travailler en équipe dans une entreprise, et m'investir dans de nouveaux challenges.



MON PARCOURS

Traitement et validation de bulletins de paie courants

Déclarations sociales mensuelles et de la taxes s/salaires

Traitement des réclamations des salariés

Traitement des arrêts maladie et des "saisie-arrêt" sur salaires



Accueil physique et téléphonique des candidats

Organisation administrative et logistique de l’antenne emploi (6 consultants-130 salariés)

Prise en charge et gestion des dossiers confidentiels

Gestion du planning de rendez vous et des congés

Elaboration des supports de commission de suivi (power point)

Rédaction de compte rendu

Gestion du courrier et publipostage

Organisation et préparation des supports ateliers

Saisie et mise à jour des dossiers candidats

Suivi des éléments variables de paie

Recueil des besoins en formations, mise en place, suivi des actions et du budget

Partenariat avec les centres de formations et les écoles

Recherches documentaires (formation, entreprise, réglementation…)

Accompagnement social

Animation d’ateliers collectifs TRE (Internet)

Création d’outils de communication : cv, affiches…

Suivi administratif des salariés licenciés (reporting : indicateurs, tableau de bords, compte rendu)

Explication des mesures d’accompagnement du PSE – droit social

Aide à l’élaboration des outils de recherches d’emploi

Aide au reclassement : Gestion des offres d’emploi et sélection des candidatures pour le positionnement





MES FORMATIONS



Professionnelles:

Gestionnaire de paie

Perfectionnement Word expert

Perfectionnement Excel expert

Qualité

PDCA

5S

QCDSM



Initiales:

BAC PROFESSIONNEL Comptabilité/Gestion

BEP-CAP Aide comptable



Connaissances bureautiques:

Word, Excel, Power Point, Outlook

Ciel gestion et compta

Ciel/Sage paie

GPAO, logiciel interne

Mobilis

Internet

Colibri (logiciel interne de paie)



Mes compétences :

Discrète

Maîtrise du Pack Office

Microsoft Pack Office

polyvalente

Réactive