Je m'appelle Oussama Laiche, je suis célibataire. J'ai toujours eu une passion pour les chiffres alors une fois le BAC en poche, j'ai décidé de m'orienter vers l’université, université Badji Mokhtar ANNABA dans laquelle j'ai eu ma licence domaine Science humaines et sociales branche Science de l’information et de la communication spécialité Communication organisationnelle. J'ai suivi mes études supérieures dans la même université dont j'ai eu la chance d'entrer au Master (RADIO ET TV) sans trouble car je suis le Major de ma promotion.

J'avais une petite expérience dans une entreprise médiatique ou j'y ai découvert le métier que j'aime qui est la communication et l'interaction surtout avec les stages que je faisaient dans des différents entreprises.

Actuellement je suis un doctorant au sein de l'université Constantine 3...



Mes compétences :

Faire un discours devant 20 personnes

Recevoir un appel téléphonique et transmettre au b

Gérer des relations presse

Faire une illustration pour un article presse

Rédiger un article de presse

Utiliser les logiciels bureautiques : Word et/ou E