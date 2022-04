Oussama LIMAM

► Installation des systèmes d’alarme :

● Anti-incendie

● Anti-intrusion

► Installation et contrôle des systèmes de vidéo surveillance :

● Camera de surveillance mode jour/nuit

● Camera de surveillance sur Internet/temps réel

● Camera mobile

● Des enregistreurs (DVR) de haute technologie



► Contrôle des entrées et sorties (personnel – visiteurs)



► Contrôle des badges d’accès



► Surveillance des sites contre les intrusions malveillantes



► Protection des biens et des personnes



► Surveillance des engins et matériels de chantiers



► Surveillance des sites inoccupés



► Surveillance des magasins, bureaux, usines (en dehors des heures

d’ouvertures)

► Hôtesses d’accueil (bilingues – trilingues)



► Surveillance de résidences, propriétés



► Protection rapprochée, filatures



► Sous-traitance dans tous les domaines (INTERIM)



Mes compétences :

Anti intrusion

Caméra de surveillance

installation

Mode

Video

vidéo surveillance