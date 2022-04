Bonjour,

Je suis Oussama LITIM, jeune âgé de 23 ans, J'ai pu avoir un processus académique un peu riche vue que j'ai étudié le journalisme et l'animation culturelle en parallèle de mes études en cycle de licence à la faculté Hassan II à Casablanca en droit privé.

Même si que j'ai occupé le poste du journaliste-rédacteur dans plusieurs supports de la presse écrite, ainsi que du journaliste-animateur à radio plus, et puis à chada FM, je disais toujours que je suis un juriste de métier, sur ce J'ai effectué plusieurs stage dans des cabines d'avocat et puis j'offrirai du conseil juridique a des petites entreprise en free-lance, en préservant la photographie autant que ma première loisir préférée.

Alors, je me suis toujours intéressé par la sphère des affaires, sur ce et pour renforcer mon profil autant que juriste, J'ai pu cette dernière année accéder au master en droit des affaires à la faculté Hassan premier du Settat.

Je suis à l'instant à la recherche d'un stage ouvert que j'estime qu'il excède une année pour que je puisse acquérir une expérience sur terrain.



Mes compétences :

Conseil juridique

Veille juridique et législative

Traduction juridique

Analyse juridique