Oussama MESSARI

Je suis un ingénieur d'état en informatique disposant d'une expérience de plus de 6 ans dans l’études et le développements des projets sou



Je travaille pour la DSI RA du groupe BNPPARIBAS comme étant un ingénieur Etudes et Developpement en Cobol MVS.



Mes compétences :

SQL

Java

JCL

Endevor

COBOL

MVS Mainframe

Linux

DB2

Oracle

PL/SQL

MySQL

Microsoft Visual Studio.NET

UML/OMT

Prolog

Microsoft Visual Studio

Microsoft SQL Server 2000

Microsoft Access

Merise Methodology

MVS

Cascading Style Sheets

XML

XHTML

WinDev

Visual Basic .NET

Token Bus

TSO

Rational Software Modeler

PostGis

Pascal

Oracle PL/SQL

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Project

Microsoft Excel

Microsoft DOS

Microsoft C-SHARP

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

Lisp

Java Enterprise Edition

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

IMS

HTML

Domain Name Server Protocol

C++

C Programming Language

UNIX

Personal Home Page

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Java Server Pages

Hibernate

Clarity

BATCH

ASAP methodology