Oussama NEJJAR

En tant qu'ingénieur récemment diplômé en production industrielle, je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans la qualité/logistique/process ou gestion de projets.



En effet j'ai effectué mon stage en amélioration continue à Constellium. Cette expérience m'as permis de maîtriser les outils Lean ( 5S, TPM,...), ainsi que des compétences dans la mise en place de procédures qualité, logistique et gestion de projets.



De mes expériences en tant que responsable de projet, j’ai pu apprendre à définir et suivre un budget.



J'ai réussi mon stage par ma détermination, ma force de proposition et par mon esprit de travail en équipe. Ma personnalité et savoir être a facilité ma collaboration avec les différents services et les équipes de production me permettant ainsi d'arriver au résultat positif attendu.



Je souhaite travailler dans un environnement sain, où règne l'échange et la communication.



Je reste ouvert à toute proposition dans tous les secteurs d'activités.



Mes compétences :

Autodesk

Spinfire

Inventor

GANTT

PERT

Visual Basic for Applications

Microsoft Windows

Microsoft Project

Microsoft Excel

IBM OS/2

Project Management

Assembly Lines

flow handling

Team Management

SMED

SAP

Personal Home Page

MySQL

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Lean management

Lean Manufacturing

Kaizen

HTML

Continuous Improvement

Cascading Style Sheets

Autodesk Inventor

Audit

Apple Keynote