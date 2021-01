Denis HOENEN

Ceci est avant tout un exercice de style à l'attention de mes étudiants ! Ces compétences sont mobilisées ou mobilisables

Analyser les résultats de mesures et d'analyses, identifier les non-conformités définir et préconiser les actions correctives et contrôler leur mise en œuvre

Animer des démarches de progrès (MRPG, HOSHIN, KAIZEN, 5S, SMED)

Concevoir un dispositif de sensibilisation à la qualité et le mettre en œuvre

Contrôler la conformité d'étalonnage et de fonctionnement des appareils de mesures et d'analyses

Élaborer et faire évoluer des procédures, des modes opératoires, des procédés de fabrication ou d'industrialisation et contrôler la conformité de leur application

Évaluer le coût des non-conformités

Planifier et suivre la réalisation des mesures et analyses et l'interprétation des résultats

Définir les flux de production et le dispositif de gestion et de suivi

Étudier la faisabilité de réalisation des commandes et déterminer la capacité et la disponibilité des moyens de production, des matières, ...

Identifier des risques de ruptures de flux et déterminer des solutions préventives ou correctives

Participer à la conception ou à l'adaptation d'outils de gestion de flux

Communiquer des résultats par voie d'article ou d'affichage et animer cet affichage

Former du personnel à des procédures, techniques, procédés de production, outils, consignes

Parler l'allemand

Utiliser des outils de bureautique (traitement de texte, tableur,...)

Améliorer les produits existants et/ou procédés de mise en œuvre

Concevoir et définir les procédés de fabrication et faire évoluer les projets et les dossiers de fabrication ou d'industrialisation

Chiffrer des projets et réaliser des supports techniques (plans, …)

Définir ou superviser la réalisation de tests, essais de fabrication, de production (montage, prototype, présérie, …)

Définir les postes de travail, les implantations ou les modalités de manutention et d'entreposage.

Définir les méthodes, les moyens d'études et de conception et leur mise en œuvre

Définir les modalités d'industrialisation des productions et coordonner la mise en fonctionnement des équipements et installations par des tests, essais, ...

Élaborer et faire évoluer les dossiers techniques de définition du projet

Évaluer et chiffrer des temps et des coûts de fabrication et déterminer des standards de prix et des devis

Préconiser des méthodes, des procédés de fabrication, des produits et des traitements en vue de réduire les risques, les pollutions

Réaliser des tests et essais, analyser les résultats et déterminer les mises au point du produit, du procédé

Rédiger un cahier des charges

Réceptionner et préparer les outils de production et suivre la mise en fonction

Animer des stages de formation professionnelle continue

Concevoir et faire évoluer des outils pédagogiques, tests, programmes, modules, plans de formation,

Concevoir les exercices, les travaux pratiques des élèves et évaluer leurs connaissances (épreuves, examens, devoirs, ...)

Concevoir, mettre en œuvre le processus d'évaluation des formations

Conseiller et apporter un appui technique aux étudiants, enseignants dans leur orientation, recherche de stage, projet

Effectuer le suivi de conventions de stages d'étudiants en milieu professionnel

Élaborer des contenus de programmes d'enseignement scientifique et délivrer des cours

Élaborer et préparer les cours, les travaux dirigés ou pratiques (définition, contenu, objectifs, format pédagogique, bibliographie, …)

Encadrer, animer les cours, les TD ou TP et enseigner les connaissances, les techniques aux étudiants

Enseigner une ou plusieurs matières (à préciser)

Évaluer les connaissances des étudiants et effectuer la correction de devoirs, examens, partiels

Organiser des séminaires, forums métiers, visites d'entreprises

Préparer et organiser des sessions de recrutement, sélections d'étudiants, colloques,...

Préparer les cours et établir la progression pédagogique

Recenser les besoins de l'entreprise et proposer une offre de formation.

Conseiller les étudiants / W personnel



Mes compétences :

Coaching

Formation

Kaizen

Lean Manufacturing

Oenologie

Gestion industrielle

Qualité

Technique de recherche d'emploi

Management