Je suis une jeune professionnelle dynamique, curieuse, à l’écoute, créative et motivée par la soif d’apprendre.

Mes expériences de travail en groupe reflètent mon envie de partage, mon esprit d’équipe et ma capacité d’intégration facilement. Je sors facilement de ma zone de confort pour relever de nouveaux défis.



Mes compétences :

le Management

5S

Continuous Improvement

ISO 900X Standard

Kaizen

SMED

Microsoft Office

Autodesk Inventor

C Programming Language

CATIA

MySQL