Après avoir fait de la recherche en mécanique des milieux continus, enseigné la mécanique et le génie mécanique en école d'ingénieur et à l'université, je consacre aujourd'hui ma vie professionnelle au monde de la mer et aux bateaux.



Architecte naval, constructeur, skipper... artisan du rêve ! Mes croisières aux Grenadines vous y transportent.



Mes compétences :

Architecte

calcul structure

Conception

Dessin

Ingénierie