Jean-Marie Clavel

Professionnel dans les TPE et les PME depuis plus de 40 ans, j'ai été un des initiateurs-créateurs des Centres de Gestion pour le Commerce et l'Artisanat. J'ai conçu une méthode pour aider les chefs d'entreprise dans leur métier de dirigeants. Cette méthode s'appelle : l'Entreprenologie.



L'Entreprenologie traite de la création actuelle, de la direction nouvelle, de la gestion moderne et du développement économique et social de l'entreprise.



La méthode à eu de nombreux succès et d'efficacité auprès des entrepreneurs qui l'ont utilisée.



J'ai été le promoteur des premiers Centres d'Economie et de Gestion en France dès les années 70 et en Russie dans les années 90.



J'ai écrit dans un livre : "L'Entreprenologie, Plaidoyer pour les petites et moyennes entreprises" Edit. CORROY. C'est un aperçu synthétique de la méthode. Un second livre est en préparation.



