Oussama O.

Riche d’une expérience de près de 9 ans en Management et conduite de projets dans divers secteurs d’investissement liés au Tourisme et l’industrie et doté d’une immense volonté d’apprentissage et de développement continue (KAIZEN) sur le plan professionnel et personnel. Mes objectifs majeurs se dessinent atour de l’apprentissage, le partage et l’évolution dans le sens de la performance. Cette volonté de développement et de formation continue m'a conduit à être accrédité par le PMI (Project Management Institute) en tant que professionnel en Management de projet (PMP) et aussi à être certifié par Microsoft en tant que spécialiste du logiciel Ms Project (MCTS, Ms Project).



J'ai réalisé des missions de formation au Maroc et à l'étranger et je mets à votre disposition mes services et mon savoir-faire en matière de formation et de consulting dans le management de projet et le logiciel Ms Project et je suis ouvert à toute proposition.





Mes compétences :

Informatique

English

PMP

Formation

Project management

Gestion de projets

PMBOK