Bonjour ;



Je m’appelle oussama Ramadan, j’ai 25 ans ,je suis Technicien spécialise en électromécanique des systèmes automatise



Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu’un de sérieux, ponctuel, d’organisé, de rigoureux et de motivé. J’aime le travail d’équipe et relever des défis.



Je cherche à évoluer dans un poste liée a la maintenance industrielle



Mes compétences :

- Installer et entretenir des transformateurs.

Installer des moteurs et des génératrices à Couran

Réaliser des systèmes automatisés à l'aide du L'Au

- Lire et interpréter des plans et des schémas de

Monter des circuits hydrauliques et pneumatiques

fabrication mécanique à l'aide de la machine de to