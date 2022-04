Oussama SASSI

Bonjour,



Je suis titulaire d'une maîtrise en marketing avec un cursus et des expériences situés au carrefour du commercial, de la communication et du marketing, ce qui a validé mes connaissances et permis de prendre confiance en mes propres capacités, où ma rigueur et mon sens de la communication m'ont valu de très bons états de service.



Je souhaiterais contribuer, par mes talents d'organisation et de dynamisme, à la performance et à l'enthousiasme de votre entreprise.



Mes compétences :

Organisé et bon sens relationnel

Sociabilité naturelle

Esprit entrepreneurial

Esprit d'équipe