OUSSAMA SAYOUD

Adresse : sidi amar

23000 annaba

N° Tél : 0661198993

E mail : oussama24sayoud@yahoo.com







Objet : Candidature au poste de délégué techno-commercial médical









Madame, Monsieur,



Étant actuellement à la recherche d’un emploi, je me permets de vous proposer ma candidature au poste de délégué techno-commercial médical.



En effet, mon profil correspond à la description recherchée sur l’offre d’emploi de délégué techno-commercial médical.



Ma formation du délégué médical et m’expérience de mon poste de responsable commercial chez BMS m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences parmi celles que vous recherchez. Je possède tous les atouts qui me permettront de réussir dans le rôle que vous voudrez bien me confier. Motivation, rigueur et écoute sont les maîtres mots de mon comportement professionnel.



Intégrer votre entreprise, représente pour moi un réel enjeu d’avenir dans lequel mon travail et mon honnêteté pourront s’exprimer pleinement.



Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je suis disponible pour vous rencontrer lors d’un entretien à votre convenance.



Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, l'assurance de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Microsoft Office