Oussama SLIMANI

Développeur C/C++ depuis 7 ans, j'ai participé à l'élaboration de plusieurs dispositifs médicaux (pacemaker, mammographie, ventilateur de secours) au sein respectivement de LivaNova, General Electric Healhcare et Air liquide medical system .



J'ai participé activement à toutes les étapes du développement du logiciel embarqué (spécifications, plan de test, design, codage, tests, recette) suivant la norme européenne en vigueur (CEI-62304)

Je cherche une mission parmi les compétences ci-dessus.



Spécifications

Plan de test

Design

Développement

Intégration

Tests

Recette



Je serai disponible à partir du 1 octobre.

Je reste bien sur ouvert à d'autres types de mission.



Mes compétences :

C#

Javascript

Visual Basic 6

Visual studio

Traitement du signal numérique-analogique

Matlab/Simulink

Convertisseurs (AC/DC, DC/AC)

Eclipse

C Programming Language

Microsoft C-SHARP

C++

Siemens Hardware

NetBeans

Microsoft Visual Studio

Matlab

Java

ISIS

HTML

AC/DC

C