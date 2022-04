Oussama SOULI

Titulaire d’un Master professionnel hôtellerie et tourisme, Université de Nantes , mes connaissances me permettent de m’adapter à l’organisation d’un service commercial.



Intéressée par le domaine du tourisme, particulièrement l’hôtellerie, je souhaite faire évoluer ma carrière professionnelle dans un service hôtelier commercial ou marketing, qui sont mes spécialités.



Vous trouverez en moi une personne capable de gérer plusieurs dossiers tout en définissant les priorités en toute autonomie. Etablir un bon contact relationnel, assurer le secrétariat général, l’accueil téléphonique, la prise de rendez-vous, la prospection de clientèle par téléphone font partie intégrante de mon savoir faire.



De nature dynamique et persévérante, je fais preuve de rigueur, d’organisation et de précision et peux m’adapter aisément à des horaires variés et à des volumes d’activité fluctuants





Mes compétences :

Yield management, prospection , vente , événementi

Yield Management

Du Planning