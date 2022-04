Oussama STATI

Je m appelle Stati Oussama je suis une personne dynamique,motivé qui veut aboutir a son objectif actuellement titulair d'un Master en Management de la Qualité Production et Logistique a la Faculté des sciences et techniques de Tanger (MAROC)



MES COMPÉTENCES:



Gestion et Organisation de la Maintenance Industrielle.



Gestion et Organisation de la Production.



Gestion et Management de la Qualité: Norme du Système de Management de la Qualité



ISO 9001, ISO 14000, ISO 18000, ISO 22000, OHSAS 18001 V2007



La Logistique : Supply Chain Management



Les Procédures de Dédouanement



Gestion Comptable et Financière de l’Entreprise (Comptabilité Générale et Analytique).



Gestion de ressources humaines



Gestion de projets



Métrologie et Contrôle Qualité.



Informatique :



Systèmes d’exploitations : LINUX/UNIX, Windows XP/VISTA ;



Logiciels de bureautiques : Word, Excel, PowerPoint, Access ;



Base de donnée: Merise, Architecture client/serveur, MySQL ;



Technologies Web: HTML, CSS, PHP5, XML, XSL, FLASH,ActionScript ;



Languages: C,C++,JAVA.



Logiciel de régulation : MATLAB, SCILAB, MAPLE



G.P.A.O : Prélude de Production et outils de GMAO



Langues: .Français : Courant. Anglais : moyen.



