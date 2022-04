Ousseini ISSA

Journaliste, correspondant de presse, spécialiste genre et médias. Formation en journalisme d'investigation, en journalisme sensible aux conflits, en journalisme économique, en partenariat public-privé et sur les normes internationales de travail de l'OIT. Ancien vice-président du Conseil de presse de l'instance nigérienne de régulation de la communication et ancien président de l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie (l'instance nigérienne d'autorégulation des médias) je suis aussi formateur et consultant en communication. J'ai 22 ans de carrière dans la presse.