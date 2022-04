Ousseini WERME

Gestionnaire de projets, programmes et ONG de développement,

Expert-évaluation des actions de développement des projets, des ONG et des programmes de développement.

Expert en suivi-évaluation participatif des projets et des programmes,

Expert en renforcement des capacités,

Expert en techniques IEC/CCC,

Expert en développement,

Consultant expert en mise en place de Système de Suivi- Evaluation, de communication interne et externe, en Formations des adultes.-



Mes compétences :

Conseil

Gestion de projet

Formateur

Suivi de projet

Agroalimentaire

Conception

Innovation

Communication

Chef de projet

Consultant