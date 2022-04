Oussema GHODBANE

Passionné d’Internet et de ses possibilités depuis l’année 2006, je l’ai d’abord arpenté comme simple utilisateur avant de spécialiser mes études et ma vie professionnelle dans cette passion. Après des études d’ingénierie en informatique, spécialité Informatique et Multimédia, j’ai choisi le métier du développeur web tout terrain qui aime tout particulièrement son métier.



Je consacre la plupart de mon temps libre à parfaire mes compétences ainsi qu'à explorer de nombreux domaines proche du développement.



Également communiquant dans l'âme, j’ai toujours essayé de transmettre mes connaissances auprès de tous les publics possibles à travers des formations académiques ou professionnelles.



Mes compétences :

Scrum master

JavaScript

Bootstrap

JQuery

Gestion de projet

Méthode agile

Git

Symfony2

PHP 5

Adobe Photoshop

Conception multimédia

UML 2.0

Wordpress

Balsamiq

Adobe Flash

Adobe Illustrator