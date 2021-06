Mohamed BOUBAYA

Bac scientifique en main, je me lance dans des études en mathématiques informatique avec en parallèle un poste de conseiller en gestion commercial dans une société agroalimentaire sur Paris. Ceci m'a permis d'avoir un parcours varié et me procure ma première expérience professionnelle en entreprise. Passant par une agence de communication reconnue et différents cabinet de conseil en communication, gestion et autres, je décide donc de mettre mes compétences au service des entreprises désireuses d'optimiser leur gestion et de se développer.



Mes compétences :

Logistique et géstion du personnel

Relation client

Création graphique

Développeur web et site internet

Gestion de stock et entreposage

Web marketing et communication web

Commercial

Dynamisme

Relationnel

Motivation

Patience