Bonjour,



Je m'appel Ousseni Ben Ahmed j'ai 18 ans, je suis étudiant en Bac professionnel Gestion Administration je suis en Terminal.



Après l'obtention de mon Diplôme j'envisage de poursuivre mes études dans le domaine commercial tel que le BTS Management des unités commercial. Je suis très intéresser pars ce secteur car j'ai des projets en tete que gemmerais plus tard mettre en place tel que créer une entreprise dans le secteur du transport routier moins 3.5 tonnes.

Une offre d'emploie ou une formation me permettrai d'enrichir mes compétences et me permettre de connaitre un peux plus le monde du travail.



Mes compétences :

Maitrise des logiciels bureautique (EXCEL, WORD, P

Maitrise de la communication téléphonique