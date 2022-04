Jonathan MOTILLON

La mise en place et déploiement des systèmes de management selon les exigences de l’ISO 9001, FSSC 22 000, BRC IoP sont l'essentiel de mon métier.



Formé à l’ingénierie en techniques des industries agroalimentaires option QHSE, titulaire d’un MBA en gestion de projet et d’un ‘‘bachelor’s degree’’ en sciences des aliments, j'accompagne depuis 2011 les entreprises en tant que Responsable Qualité & Sécurité des Denrées Alimentaires, Consultant, Formateur et Auditeur Leader ISO 22000.



Mes compétences :

ISO 22000

Microsoft Project

Microsoft Office

HACCP

Norme ISO 9001

ISO 26 000

OmniGraff pro

Microsoft Visio

ISO 28 000

ERP CEGID