Diplômée au BTS Bio analyses et contrôles, je suis disponible pour toute activité liée aux analyses biologique et chimique en laboratoire ou en industrie. Possédant un permis de conduire et un véhicule, je suis disponible immédiatement et j'accepte de travailler en horaires décalées.



Mes compétences :

Rigoureuse

Traitement pré-analytique

Qualité