Ousséni Rodrigue SANKARA

Juriste d'entreprise, j'ai développé de nombreuses compétences transversales en matière de gestion contractuelle avec des partenaires nationaux et internationaux.



Ainsi, en matière de contrats publics, je travaille sur le montage contractuel, les marchés publics et délégations de services publics ainsi que sur des problématiques relatives à la passation, à l'exécution financières et au contentieux...La maîtrise des risques tant juridiques, économiques que contentieux étant un gage d'une bonne gestion des responsabilités.



Les assurances de responsabilité, les problématiques de création de société et transmission patrimoniale, restent demeurent un de mes champs d'investigation.



Mes compétences :

Commande publique

Propriété intellectuelle

Droit des contrats

Marchés publics

Gestion de projet

Droit

Droit des obligations

DSP; Concession; Conentieux; Marchés publics et pr