Pauline AUBERT

Riche de mes 2 années d'expérience en réalisation d'études et gestion de projets environnementaux orientés vers la valorisation des comportements éco-citoyens ; au sein d'entreprises et de collectivités territoriales.



Je suis actuellement à la recherche d'un poste pour poursuivre mon attachement à la valorisation environnementale locale et au développement de gestes éco-citoyens.



Mes compétences :

Gestion des connaissances

Analyse de risque

Analyse stratégique

Microsoft Office

Synthèse rédactionnelle

Audit

Animation de formations

Communication

Animation de réunions

Travail en équipe

Organisation professionnelle

Rigueur