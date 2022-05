Pauline AUBERT

Pauline,

authentique, indépendante, disponible et forte, j'ai obtenu mon Master 2 en alternance dans les domaine des Ressources Humaines.



Persévérer et avancer sont deux moteurs importants dans ma vie.



Après plus d'un an et demi d'experience dans le domaine RH j'ai pu acquérir de nombreuses compétences que vous pouvez découvrir ci-dessous.



Mes compétences :

Agilité et adaptation

Communication à l'écrit / l'oral

Travail en équipe

Autonome

Engagée/Impliquée

Aptitude à la prise de recul