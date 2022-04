Ousseny DIANGANA

Passionné par le métier de la maintenance, j'ai effectué tout mon cursus post-baccalauréat dans ce domaine; du DUT Maintenance Industrielle au Diplôme d'Ingénieur Maintenance et Fiabilité en passant par une Licence Professionnelle Techniques Avancées de Maintenance.



Ce parcours m'a permis d'acquérir les connaissances techniques nécessaires notamment en matière de politique de maintenance et de sureté de fonctionnement.



Mes trois années d'alternance au sein de l'entreprise MONTUPET S.A. (équipementier automobile) m'ont également permis de consolider mes connaissances et de les mettre en application dans le cadre de mes projets sur le terrain tels que la mise en place d'un plan de maintenance et la fiabilisation d'équipements de production.



A travers cette expérience, j'ai pu développer mes compétences en matière de gestion de projet et de management des équipes.



Mes compétences :

AMDEC

CND

Fiabilité

Gestion de projet

GMAO

Maintenabilité

Maintenance

Management

management des equipes

MBF

Qualité

Sécurité

Sureté

Sureté de fonctionnement

TPM