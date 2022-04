Isabelle RIPOTEAU

Je suis au Crédit Agricole depuis 1995. A ce jour, je gère une équipe chargée des assurances et crédits par téléphone, ainsi qu'un équipe qui gère les clients à distance.



A côté, j'ai créée ma propre société de conseil en image personnelle et professionnelle, ce qui me permet d'assouvir mes besoins en relations humaines et de donner du bonheur aux autres.

D'autres projets sont en cours de rélexion



Mes compétences :

Banque

Beauté

Finance

Sport

Volley ball