Franck DROMET

Ancien sportif de haut niveau, j'ai pu au cours de mes expériences transposer les valeurs du sport et du sens de l'équipe à celles de l'entreprise, en alliant l'efficacité, les résultats et le challenge au plaisir et à l'importance de fédérer autour de projets et d'objectifs ambitieux.

Je prends plaisir à manager, animer, coacher mais aussi à participer à la création comme à la mise en place de projets stratégiques.

Rigoureux, à l'écoute, disponible et impliqué, j'ai su évoluer au sein de régions, d'univers et d'organisations différentes.

A la recherche d'un job motivant dans une ambiance conviviale et dynamique, je souhaite changer d'univers après ces années au sein d'une même entreprise qui m'a permit d'évoluer et de cumuler les expériences.