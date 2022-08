Romain CLEMENCEAU

TPE, START-UP, PME et PMI de notre territoire, lApec - acteur majeur de la mise en relation entre les cadres et les entreprises - vous propose des solutions RH sur mesure pour recruter de nouveaux collaborateurs, optimiser la gestion des compétences et fidéliser les talents.



Dans un contexte de digitalisation des processus RH, Je vous propose d'optimiser vos recrutements et de vous accompagner dans lévolution de votre stratégie RH.



Mon objectif : Contribuer au développement de votre attractivité et de votre marque employeur.



Vous souhaitez recruter mais vous êtes encore insuffisamment outillés pour enclencher la démarche ou le processus de recrutement ?



Vous souhaitez faire évoluer les pratiques et la culture RH de votre entreprise ? Mieux connaître les leviers à votre disposition ?



Mes compétences :

CONSEIL

PERSONAL BRANDING

INTERNATIONAL

RECRUTEMENT

MANAGEMENT

WEB 2.0

NTIC

Réseaux sociaux

RH

Coaching professionnel