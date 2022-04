Ousseynou DIAGNE

• Gestion de projet web : Initialisation, planification, rédaction cahier des charges techniques et fonctionnelles (modélisation UML), communication (reporting), suivi et mise en œuvre, gestion coûts, risques, qualité, gestion d’équipe et clôture projet

• Méthodologie UML (modélisation fonctionnelle, diagramme de classes, diagrammes d’états et séquences)

• Conception fonctionnelle

• Méthodologie agiles : SCRUM

• Méthodologie PRINCE2



o Plateforme LAMP

o Framework Symfony: version 3.2, version 2.4

o Framework Zend

o AngularJS, Backbone, Node.js

o Modélisation UML base de données

o Back-end : MySQL, ORACLE, PostgreSQL, SQL Server

o Webservices (REST, SOAP), Gestion XML

o Développement application web mobile

o CMS: Drupal version 8 et version 7, wordpress, joomla

o DevOps, culture digital et big data (mongodb)



 Proactif, autonome, rigoureux, forte capacité d’adaptation, prise de recul, à l’écoute, curieux et passionné d’open source et d’innovation technologiques.



