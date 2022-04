Ousseynou DIENE

• Professionnel du Marketing et des Ventes doté de plus de 10 années d’expériences dans les domaines tels que la gestion de produit et de la marque, le développement de réseau, la promotion produit et les médias.

• Fin stratège avec une expertise avérée dans les études marketing et la gestion d’activité, avec une utilisation optimale des ressources et la rentabilité finale.

• Conception de plans d'activation, gestion d’agences et des membres d’équipe interne pour exécuter toutes les activités marketing comme les campagnes hors média et campagnes média.



Mes compétences :

Brand Management

Marketing opérationnel

Category Management

Business development

Channel marketing

Marketing direct

Marketing stratégique

Retail marketing

Gestion de projet