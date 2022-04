Ousseynou LY

Intégrité morale, disponibilité immédiate et mobilité géographique

Formation (Bac+3) en Gestion (Marketing-Comptabilité-Finance-RH-Organisation)

Capacité d’adaptation, d’organisation et de planification

Sens de la responsabilité, de l’initiative et de la proactivité

Autonome, consciencieux, méthodique, organisé

Sens du relationnel, esprit d’équipe

Patient, énergique, facilité d’adaptation

Force d'innovation et de proposition



Mes compétences :

Social networking

Brainstorming

Social media

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Project

Sphinx