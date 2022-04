Souleymane CISSE

Entrepreneur évoluant dans le domaine de l'agriculture (Produits Bio et emballages pour les aliments), de l’élevage, du digital (E-Commerce & Intelligence Artificielle) et dans la protection de l'environnement (Recyclage et gestion des déchets). Ayant eu la chance d’évoluer dans de grandes entreprises et d’étudier dans de grandes universités au Sénégal, me mettre à mon propre compte était comme une évidence après un cumul de plus de 10 ans d’expériences professionnelles. A l'occasion, je forme des personnes qui veulent se lancer dans l’entrepreneuriat, la création de site internet ou dans le marketing digital.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Internet

Microsoft Office

Gestion des achats

IT

Communication Web

Recrutement

Webmaster

Web design

Service client

Stratégie commerciale

Planification

Rédaction web

Management

Gestion de projet