Je suis le Docteur Ousseynou Tall PhD en Sciences Philologiques/Linguistique.

J'ai eu à travailler comme prof. bilingue, à l'école senegalo-américaine bilingue sise au point E à Dakar, à IQRA B.A et au Collège bilingue de Dakar.

J'enseigne (depuis février 2015 ) les theories linguistiques, la linguistique russe et l'anglais au département des langues et civilisations slaves à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar.



Mes compétences :

Rigueur

Rigueur dans le travail

Recherche

Enseignement

Traduction

Ressources humaines

Linguistique