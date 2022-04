Oussou BYCHA

Bonjour

J’ai pu mettre en pratique mes Connaissances ainsi que mon goût pour le contact, les responsabilités et la Prise d'initiative vis à vis des clients.J'ai notamment été amené à programmer et mettre en place un ou plusieurs dispositifs, preuve de ma réelle capacité d'adaptation vis-à-vis D’autres programmeurs ainsi que d'autres matériels. Et Être technicien serait pour moi une réelle opportunité de carrière. C'est pourquoi, j'espère vous rencontrer afin de pouvoir détailler plus longuement mes motivations. Je suis quelqu’un de rigoureux, ponctuel, sérieux et respectueux des consignes (qualités indispensable pour exercer un métier de technicien en commerce ou reseau informatique). Enfin j'ai pris note du rythme de travail et des astreintes qui me conviennent.



Mes compétences :

Maitrise De L'outil Informatique,câblage Réseau E

Technique commercial

agent stif