Outchi KOMI

Je suis titulaire d'une Maîtrise en Géographie, option Aménagement du Territoire. Après l'Université, j'ai enseigné pendant une année scolaire en tant que professeur d'Histoire et Géographie (1996-1997) au CEG de Djougou. Ensuite, j'ai travaillé dans une Société spécialisée dans l'importation des véhicules d'occasion au niveau du secteur portuaire (1997à 2002). J'étais le chef du département Trafic. J'ai quitté là en 2002 pour Catholic Relief Services (CRS Bénin) où j'ai été Animateur/Contrôleur pour un vaste projet d'éducation dénommée FFE (Food For Education). J'ai passé là sept ans. En Octobre 2010, Africare Bénin me recrute en tant que Facilitateur Communautaire pour la commune de Copargo dans le nord Bénin. Et c'est de là qu'on m'a promu Responsable Mobilisation Communautaire (RMC) qui un poste national basé à Cotonou, capitale économique du Bénin, située dans le sud du pays.

De1972 à 1978: École Primaire sanctionné par l' obtention du CEP. De 1979 à1981: 1er cycle du collège sanction par l'obtention du BEPC. BAC D en 1986.Et la Maîtrise en1995 à l'Université Nationale du Bénin.

Aujourd'hui, je rêve de devenir un grand spécialiste en mobilisation communautaire dans le domaine de la santé publique.Donc il me faut faire rapidement un Master en santé communautaire.

Voilà un peu ce que je suis. Merci de m'avoir écouté.