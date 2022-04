Ingénieur d'état de l'AIAC: Académie Internationale Mohammed VI d'Aviation Civile.



Objectifs et atouts: Investir mon dynamisme au sein d'une entreprise innovante et contribuer activement à son évolution en partageant mes compétences et mon savoir-faire.



Mes compétences :

Gestion de la production

Management de la logistique

Maintenance et Fiabilité

Management de la qualité

Techniques de prévision et gestion des stocks

Norme Sécurité et Environnement. industriels

Ordonnancement et Planification